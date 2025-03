Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)-Chiều 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Thành An (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.