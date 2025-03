Gia Lai: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)-Chiều 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Thành An (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, vào khoảng 14 giờ ngày 18-3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cùng Công an phường Hoa Lư (TP. Pleiku) đã phát hiện An đang ở một ngôi nhà trên đường Bùi Dự, làng Plei Ốp (phường Hoa Lư) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thành An bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Quang Nguyễn

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 4 đoạn ống nhựa được hàn kín 2 đầu bên trong có chứa tinh thể màu trắng được quấn trong đoạn băng keo màu đen nên đã lập biên bản tạm giữ tang vật và tạm giữ hình sự với đối tượng.

Số ma túy mà đối tượng An tàng trữ để sử dụng. Ảnh: Quang Nguyễn

Tại cơ quan Công an, An khai nhận đã mua số ma túy trên về để sử dụng. Qua giám định, 4 đoạn ống nhựa trên chứa 0,5 gam ma túy dạng đá. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.