UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, xác định các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng nhằm tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các trường hợp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng không thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với cơ quan thuế, cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn theo quy định nhằm mục đích lan tỏa tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, giao Cục Thuế tỉnh cùng với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với hoạt động của từng người nộp thuế. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành thuế triển khai để kiểm soát doanh thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đảm bảo chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế.