Gia Lai: Kiểm soát xe tự chế để bảo đảm an toàn giao thông

(GLO)- Thời gian qua, nhiều phương tiện 3, 4 bánh tự chế vẫn lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường kiểm soát xe tự chế để bảo đảm an toàn giao thông.

Tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành

Mới đây, Công an phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động 54 chủ phương tiện ký cam kết không sử dụng xe độ chế, xe 3-4 bánh tự chế lưu thông trên đường bộ; đồng thời yêu cầu các cơ sở sửa chữa xe không tự ý lắp ráp, cải tạo xe 3-4 bánh tự chế.

Cảnh sát giao thông vận động một trường hợp không lưu thông xe 3 bánh trên đường phố. Ảnh: K.A

Ông Nguyễn Văn Hải (khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam) cho hay: “Tôi thường dùng xe tự chế để chở hàng. Nay được Công an phường tuyên truyền, tôi hiểu rõ đây là hành vi vi phạm và có thể gây nguy hiểm. Tôi sẽ không sử dụng xe tự chế tham gia giao thông, chủ động chuyển đổi sang phương tiện hợp pháp, an toàn hơn”.

Trung tá Đỗ Hoàng Nhật-Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Nam-cho biết: “Việc tuyên truyền, ký cam kết không chỉ nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe tự chế mà còn giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật. Khi người dân hiểu và chủ động thay đổi hành vi sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông ở cơ sở”.

Trong khi đó, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, đặc biệt là xe công nông, xe tự chế trên các tuyến QL 14 và QL 25.

Trung tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1-cho hay: “Vào mùa thu hoạch nông sản, tình trạng xe công nông và xe tự chế lưu thông trên các tuyến QL 14 và QL 25 khá phổ biến. Để bảo đảm trật tự ATGT, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương tổ chức ký cam kết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới giao thông an toàn

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ, hành vi điều khiển xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế tham gia giao thông có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang triển khai chuyên đề xử lý xe 3, 4 bánh tự chế và mô tô kéo theo phương tiện khác - nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản 53 trường hợp vi phạm (49 mô tô kéo theo vật khác, 4 xe ba gác máy), xử phạt 65,15 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ba gác máy và 1 mô tô.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Những phương tiện này thường không bảo đảm kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, lại lắp thêm giá đỡ, kéo theo xe hoặc vật khác, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Do đó, đi đôi với việc xử lý vi phạm, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ nguy cơ và chuyển đổi sang phương tiện hợp pháp, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, lực lượng CSGT đang phối hợp cùng Công an các xã, phường rà soát từng hộ dân, vận động không đưa các phương tiện tự chế tham gia giao thông công cộng; đồng thời tuyên truyền, ký cam kết với những trường hợp chưa được tuyên truyền và kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, bất hợp tác.

Những biện pháp này không chỉ góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông mà còn nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, từ đó bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đô thị an toàn, văn minh.