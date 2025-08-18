Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai hôm nay

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 18-8: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Gia Lai hôm nay 18-8: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc có bằng cứng; Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:12

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên các cầu thủ Câu lạc bộ HAGL trước thềm mùa giải mới

02:25

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên

04:55

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

06:59

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

09:33

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 173 học viên

10:35

LĐLĐ tỉnh hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động bị Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương

11:57

Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng

12:56

Triệu tập thanh niên “trấn lột” 790.000 đồng của 2 em nhỏ

null