Gia Lai hôm nay 18-8: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(GLO)- Bản tin có nội dung sau: Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc có bằng cứng; Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng...