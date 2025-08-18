Gia Lai hôm nay 18-8: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên các cầu thủ Câu lạc bộ HAGL trước thềm mùa giải mới
Hơn 200 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng
Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 173 học viên
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động bị Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương
Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng
Triệu tập thanh niên “trấn lột” 790.000 đồng của 2 em nhỏ