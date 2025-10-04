Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh

Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

Bản tin có những nội dung sau: Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh; Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai trong năm 2025; Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào chung kết Trường Teen 2025...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh

+ Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai trong năm 2025

+ Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào chung kết Trường Teen 2025

+ Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” nhận hồ sơ đến ngày 10-10

+ Sẽ vinh danh các cơ sở lưu trú tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc

+ Gia Lai: Hơn 7.000 cơ sở thực phẩm được kiểm tra, nhiều vi phạm bị xử lý

11:48

Nhịp sống hôm nay

+ CSGT kịp thời mở đường đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu

+ Gia Lai vận động ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10

14:32

Sắc màu Việt: Gia Lai sẽ tham gia tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

17:06

Sống khỏe: Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe?

19:44

Thời tiết hôm nay: Bão Matmo di chuyển với tốc độ 25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm

