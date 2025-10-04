02:11

Tin nhanh đầu ngày:

+ Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh

+ Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai trong năm 2025

+ Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào chung kết Trường Teen 2025

+ Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” nhận hồ sơ đến ngày 10-10

+ Sẽ vinh danh các cơ sở lưu trú tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc

+ Gia Lai: Hơn 7.000 cơ sở thực phẩm được kiểm tra, nhiều vi phạm bị xử lý