Tin nhanh đầu ngày:
+ Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh
+ Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai trong năm 2025
+ Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào chung kết Trường Teen 2025
+ Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” nhận hồ sơ đến ngày 10-10
+ Sẽ vinh danh các cơ sở lưu trú tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc
+ Gia Lai: Hơn 7.000 cơ sở thực phẩm được kiểm tra, nhiều vi phạm bị xử lý
Nhịp sống hôm nay
+ CSGT kịp thời mở đường đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu
+ Gia Lai vận động ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10
Sắc màu Việt: Gia Lai sẽ tham gia tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Sống khỏe: Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Bão Matmo di chuyển với tốc độ 25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm