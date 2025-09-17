Tin nhanh đầu ngày
+ Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong (Lào) triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến
+ Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc 2025: Cơ hội cho nông sản Gia Lai “xuất ngoại”
+ 2 nông dân Gia Lai được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025
+UBND xã Biển Hồ kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm
+ Gia Lai tổ chức đào tạo cố vấn khởi nghiệp cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp
+ Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai
Nhịp sống hôm nay
+ Giá vàng trong nước tăng vọt, lấy lại mốc 132 triệu đồng/lượng
+ Hiệu quả mô hình camera giám sát rác thải
Sắc màu Việt: Nghe ghè kể chuyện nhân sinh
Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ khi uống nước khổ qua ép vào buổi sáng.
Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, giật cấp 10