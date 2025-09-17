(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong (Lào) triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến; Cơ hội cho nông sản Gia Lai “xuất ngoại”; 2 nông dân Gia Lai được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025; Kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm...