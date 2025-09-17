Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
2 nông dân Gia Lai được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong (Lào) triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến; Cơ hội cho nông sản Gia Lai “xuất ngoại”; 2 nông dân Gia Lai được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025; Kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm...
Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong (Lào) triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

+ Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc 2025: Cơ hội cho nông sản Gia Lai “xuất ngoại”

+ 2 nông dân Gia Lai được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

+UBND xã Biển Hồ kiểm tra hiện trạng xâm hại sườn núi Chư Nâm

+ Gia Lai tổ chức đào tạo cố vấn khởi nghiệp cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp

+ Công an triệu tập chủ quán bar nổi tiếng ở Gia Lai

12:31

Nhịp sống hôm nay

+ Giá vàng trong nước tăng vọt, lấy lại mốc 132 triệu đồng/lượng

+ Hiệu quả mô hình camera giám sát rác thải

15:20

Sắc màu Việt: Nghe ghè kể chuyện nhân sinh

17:25

Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ khi uống nước khổ qua ép vào buổi sáng.

19:31

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, giật cấp 10

