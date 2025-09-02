Gia Lai ngày mới 2-9: Hướng đến những mục tiêu trăm năm

(GLO)- Hôm nay sẽ là một bản tin đặc biệt bởi cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, bản tin sẽ dành phần lớn thời lượng để cập nhật những thông tin liên quan đến Quốc khánh 2-9, mời các bạn cùng lắng nghe.