Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai ngày mới 2-9: Hướng đến những mục tiêu trăm năm

Gia Lai ngày mới 2-9: Hướng đến những mục tiêu trăm năm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
MINH THẢO
CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Hôm nay sẽ là một bản tin đặc biệt bởi cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, bản tin sẽ dành phần lớn thời lượng để cập nhật những thông tin liên quan đến Quốc khánh 2-9, mời các bạn cùng lắng nghe.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
03:55

Tin nhanh đầu ngày

Vì những mục tiêu trăm năm

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6 giờ 30 đến 10 giờ

Đặc sắc chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

“Gia Lai: Biển trời giao hòa-Tinh hoa ngời sáng”

11:11

Nhịp sống hôm nay

Chế độ trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024

“Mưa đỏ” vượt 300 tỷ đồng

Giảm học phí cho ngành nghề thu hút đầu tư

15:25

Câu chuyện thể thao: TP. Hà Nội giành nhất toàn đoàn Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025

17:00

Thời tiết hôm nay

18:53

Sống khỏe: Những mẹo nhỏ để khôi phục làn da bị cháy nắng

null