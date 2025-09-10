Danh mục
Gia Lai ngày mới 10-9: Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng dùng điện trên 200.000 kWh/tháng từ đầu năm 2026

(GLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trước mắt, cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) sẽ được áp dụng cho khách hàng dùng điện trên 200.000 kWh/tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2026.
Tin nhanh đầu ngày:

- Xây dựng kênh thoát nước tại phường Quy Nhơn Đông để giải quyết tình trạng ngập úng

- Talkshow “Chia sẻ về chính sách BHYT” cho hơn 500 tân sinh viên FPT Quy Nhơn

- Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã đảo Nhơn Châu

- Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn

- Phát hiện thi thể nổi trên mặt nước ở hồ công viên Đức Cơ

08:09

Nhịp sống hôm nay: Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng dùng điện trên 200.000 kWh/tháng từ đầu năm 2026

12:23

Sống khỏe: Bộ Y tế cảnh báo khẩn về nguy cơ dịch tả xâm nhập

15:37

Thời tiết hôm nay

