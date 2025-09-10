Gia Lai ngày mới 10-9: Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng dùng điện trên 200.000 kWh/tháng từ đầu năm 2026

(GLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trước mắt, cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) sẽ được áp dụng cho khách hàng dùng điện trên 200.000 kWh/tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2026.