Gia Lai hôm nay 29-8: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm việc với Binh đoàn 15; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới; Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Gia Lai ở phường Quy Nhơn; Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 và QL19...