Gia Lai hôm nay 29-8: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm việc với Binh đoàn 15; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới; Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Gia Lai ở phường Quy Nhơn; Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 và QL19...
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm việc với Binh đoàn 15

03:46

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

05:34

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ra mắt 3 sản phẩm báo chí mới

08:00

Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Gia Lai ở phường Quy Nhơn

08:59

Gần 30% diện tích Khu công nghiệp Nam Pleiku được doanh nghiệp đặt cọc thuê mặt bằng

10:19

Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

11:33

Gia Lai đoạt 30 huy chương tại Giải bơi-lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025

12:20

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19

