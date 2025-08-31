Gia Lai ngày mới 31-8: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh

(GLO)- Mời quý thính giả cùng nghe Podcast “Gia Lai ngày mới” số đầu tiên - phiên bản nâng cấp từ Podcast "Gia Lai hôm nay". Không chỉ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý trong tỉnh, chương trình còn mang đến cho các bạn nhiều nội dung hữu ích và hấp dẫn hơn trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.