Gia Lai ngày mới 31-8: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh

Gia Lai ngày mới 31-8: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh

(GLO)- Mời quý thính giả cùng nghe Podcast “Gia Lai ngày mới” số đầu tiên - phiên bản nâng cấp từ Podcast "Gia Lai hôm nay". Không chỉ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý trong tỉnh, chương trình còn mang đến cho các bạn nhiều nội dung hữu ích và hấp dẫn hơn trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Lời chào đầu

02:00

Tin nhanh đầu ngày:

- Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 2-9

- Tạm cấm các phương tiện lưu thông xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 2-9

- Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình "Tuổi trẻ đồng hành-Ngời sáng biên cương" ở xã Ia Púch

- Nhà xe Tấn Tài tài trợ vé xe miễn phí 4 năm cho nữ sinh viên nghèo hiếu học ở Phú Thiện

- Công an xã Cửu An bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

09:26

Nhịp sống:

- Giá hồ tiêu vươn lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8

- Giá vàng miếng tiếp tục tăng, vượt qua mốc 130 triệu đồng

- Chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

- Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo, thị trường Việt Nam chịu áp lực

- Người cao tuổi tỉnh Gia Lai lần đầu đón nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật BHXH 2024

13:28

Thời tiết hôm nay: Bão số 6 đã suy yếu nhưng cần đề phòng hoàn lưu sau bão

15:26

Sắc màu Việt: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh

17:54

Sống khỏe mỗi ngày: Hãy khởi động đầu ngày bằng một ly nước lọc ấm

18:57

Lời chào kết

