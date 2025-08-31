Gia Lai ngày mới 31-8: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh

Lời chào đầu
Tin nhanh đầu ngày:
- Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 2-9
- Tạm cấm các phương tiện lưu thông xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 2-9
- Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình "Tuổi trẻ đồng hành-Ngời sáng biên cương" ở xã Ia Púch
- Nhà xe Tấn Tài tài trợ vé xe miễn phí 4 năm cho nữ sinh viên nghèo hiếu học ở Phú Thiện
- Công an xã Cửu An bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhịp sống:
- Giá hồ tiêu vươn lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8
- Giá vàng miếng tiếp tục tăng, vượt qua mốc 130 triệu đồng
- Chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
- Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo, thị trường Việt Nam chịu áp lực
- Người cao tuổi tỉnh Gia Lai lần đầu đón nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật BHXH 2024
Thời tiết hôm nay: Bão số 6 đã suy yếu nhưng cần đề phòng hoàn lưu sau bão
Sắc màu Việt: Top 5 địa điểm cắm trại, săn ảnh cực chill ở Gia Lai dịp Quốc khánh
Sống khỏe mỗi ngày: Hãy khởi động đầu ngày bằng một ly nước lọc ấm
Lời chào kết