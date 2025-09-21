Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Hàng ngàn cơ hội việc làm cuối năm đợi người lao động

Hàng ngàn cơ hội việc làm cuối năm đợi người lao động

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Bộ GD-ĐT đề nghị xác minh, xử lý nghiêm vụ việc tại Trường THCS Đại Kim; Khai giảng khóa đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch cho lao động làng Canh Tiến; Hàng ngàn cơ hội việc làm cuối năm đợi người lao động; Toàn tỉnh ghi nhận 2.221 ca mắc sốt xuất huyết...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:16

Tin nhanh đầu ngày

+ Bộ GD-ĐT đề nghị xác minh, xử lý nghiêm vụ việc tại Trường THCS Đại Kim

+ Phấn đấu 100% người lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN

+ Khai giảng khóa đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch cho lao động làng Canh Tiến

+ Hàng ngàn cơ hội việc làm cuối năm đợi người lao động

+ Toàn tỉnh ghi nhận 2.221 ca mắc sốt xuất huyết

10:48

Nhịp sống hôm nay

+ Apple Watch tích hợp AI phát hiện nguy cơ cao huyết áp

+ 200 cầu thủ nhí tham gia Giải bóng đá Thanh Thiếu niên miền núi tranh Cúp Zai Zai

13:30

Câu chuyện thể thao: Nữ cơ thủ Gia Lai cùng thách thức lớn ở đấu trường thế giới

16:13

Sống khỏe: Ăn gì vào buổi tối để tránh tích mỡ nội tạng?

18:58

Thời tiết hôm nay: Bão Ragasa khi vào Biển Đông có thể giật trên cấp 17

null