Gia Lai ngày mới 1-9: Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học

Giới thiệu nội dung chương trình
Tin nhanh đầu ngày:
- Ra mắt hồi ký "Miền ký ức" của cựu học sinh miền Nam
- Ngày trưng bày và giới thiệu sản phẩm 2025 tại Gia Lai
- Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày
- Xã Ia Hiao khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc cứu người trong vụ ngộ độc thực phẩm
- Bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà trọ
Nhịp sống:
- Thị trường cà phê và hồ tiêu nội địa biến động nhẹ
- Giá vàng miếng lập đỉnh sau 5 tuần tăng liên tiếp
- Hoạt động xuất khẩu thủy sản gặp khó trong những tháng cuối năm 2025
- Công an xã Ia Pa hỗ trợ khắc phục sạt lở tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2
Câu chuyện thể thao: Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm
Thời tiết hôm nay: Một số địa phương có mưa rào và dông rải rác
Sống khỏe: Bí quyết duy trì sức khỏe và năng lượng để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ
Lời chào kết