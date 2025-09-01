Gia Lai ngày mới 1-9: Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ tiếp tục mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đến 17 giờ ngày 2-9 để thí sinh vào xác nhận nhập học, "nới" thêm 3 ngày so với quy định trước đây.