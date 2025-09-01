Danh mục
Gia Lai ngày mới 1-9: Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ tiếp tục mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đến 17 giờ ngày 2-9 để thí sinh vào xác nhận nhập học, "nới" thêm 3 ngày so với quy định trước đây. 
Giới thiệu nội dung chương trình

02:42

Tin nhanh đầu ngày:

- Ra mắt hồi ký "Miền ký ức" của cựu học sinh miền Nam

- Ngày trưng bày và giới thiệu sản phẩm 2025 tại Gia Lai

- Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày

- Xã Ia Hiao khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc cứu người trong vụ ngộ độc thực phẩm

- Bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà trọ

08:25

Nhịp sống:

- Thị trường cà phê và hồ tiêu nội địa biến động nhẹ

- Giá vàng miếng lập đỉnh sau 5 tuần tăng liên tiếp

- Hoạt động xuất khẩu thủy sản gặp khó trong những tháng cuối năm 2025

- Công an xã Ia Pa hỗ trợ khắc phục sạt lở tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2

12:41

Câu chuyện thể thao: Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

16:02

Thời tiết hôm nay: Một số địa phương có mưa rào và dông rải rác

18:09

Sống khỏe: Bí quyết duy trì sức khỏe và năng lượng để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ

19:19

Lời chào kết

