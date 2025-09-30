(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 8.443 tỷ đồng, đạt 60,38%; Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel; Toàn tỉnh có 671 sản phẩm OCOP được công nhận; Xử phạt 402 tỷ đồng về hành vi buôn lậu, hàng giả trong 9 tháng...