Tin nhanh đầu ngày
+ Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 8.443 tỷ đồng, đạt 60,38%
+ Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel
+ Toàn tỉnh có 671 sản phẩm OCOP được công nhận
+ Xử phạt 402 tỷ đồng về hành vi buôn lậu, hàng giả trong 9 tháng
+ Bidiphar vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam
Nhịp sống hôm nay
+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử
+ Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc đạt giải cuộc thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ
Sắc màu Việt: Những phong tục truyền thống trong ngày Rằm Trung Thu ở Việt Nam
Sống khỏe: Lợi ích của việc ăn sữa chua sau khi tập thể dục
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có sóng lớn, đất liền mưa giông cục bộ