Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai


Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 8.443 tỷ đồng, đạt 60,38%; Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel; Toàn tỉnh có 671 sản phẩm OCOP được công nhận; Xử phạt 402 tỷ đồng về hành vi buôn lậu, hàng giả trong 9 tháng...
Tin nhanh đầu ngày

+ Toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 8.443 tỷ đồng, đạt 60,38%

+ Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

+ Toàn tỉnh có 671 sản phẩm OCOP được công nhận

+ Xử phạt 402 tỷ đồng về hành vi buôn lậu, hàng giả trong 9 tháng

+ Bidiphar vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam

10:21

Nhịp sống hôm nay

+ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

+ Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc đạt giải cuộc thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

13:09

Sắc màu Việt: Những phong tục truyền thống trong ngày Rằm Trung Thu ở Việt Nam

17:06

Sống khỏe: Lợi ích của việc ăn sữa chua sau khi tập thể dục

19:11

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai có sóng lớn, đất liền mưa giông cục bộ

