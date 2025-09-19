Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới 19-9: Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị đình chỉ học tập, cảnh cáo

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị kỷ luật đình chỉ học tập, cảnh cáo; Bộ Tài chính đề xuất thu thuế hộ kinh doanh 17% trên lãi; Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát...
02:03

Tin nhanh đầu ngày:

+ Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị kỷ luật đình chỉ học tập, cảnh cáo

+ Bộ Tài chính đề xuất thu thuế hộ kinh doanh 17% trên lãi

+ Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát

+ Bảo hiểm Xã hội và Công an tỉnh Gia Lai ký kết kế hoạch phối hợp

+ Ðăng ký thường trú kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho trẻ

11:22

Nhịp sống hôm nay:

+ Chiều 18-9, xăng RON 95-III tăng thêm 200 đồng/lít

+ Cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá" trong ngày 18-9

+ Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

15:22

Sắc màu Việt: Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

19:30

Sống khỏe: 3 loại nước uống quen thuộc tốt cho thận

21:25

Thời tiết hôm nay

