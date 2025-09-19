Gia Lai ngày mới 19-9: Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị đình chỉ học tập, cảnh cáo

Tin nhanh đầu ngày:
+ Học sinh vi phạm kỷ luật không còn bị kỷ luật đình chỉ học tập, cảnh cáo
+ Bộ Tài chính đề xuất thu thuế hộ kinh doanh 17% trên lãi
+ Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát
+ Bảo hiểm Xã hội và Công an tỉnh Gia Lai ký kết kế hoạch phối hợp
+ Ðăng ký thường trú kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho trẻ
Nhịp sống hôm nay:
+ Chiều 18-9, xăng RON 95-III tăng thêm 200 đồng/lít
+ Cà phê và hồ tiêu cùng "rớt giá" trong ngày 18-9
+ Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học
Sắc màu Việt: Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa
Sống khỏe: 3 loại nước uống quen thuộc tốt cho thận
Thời tiết hôm nay