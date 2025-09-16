Tin nhanh đầu ngày
+ Việt Nam ngăn ngừa 240 triệu tấn CO₂, khẳng định nỗ lực bảo vệ tầng ozone
+ Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn quý hiếm
+ Người đẹp Gia Lai Đinh Y Quyên đạt ngôi Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025
+ Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”
+ Gia Lai đứng thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia
+ Phường Pleiku họp xét duyệt thực lực, chính trị đối với 4.152 công dân trong độ tuổi nhập ngũ
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá cà phê và hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9
+ Vàng miếng giữ ổn định, vàng nhẫn giảm giá
+ Khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”
Sắc màu Việt: Lễ giỗ tưởng niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung
Sống khỏe: 4 dấu hiệu cho thấy cholesterol cao ở người trẻ
Thời tiết hôm nay: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi Gia Lai