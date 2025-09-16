Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người đẹp Gia Lai Đinh Y Quyên đạt ngôi Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Việt Nam ngăn ngừa 240 triệu tấn CO₂, khẳng định nỗ lực bảo vệ tầng ozone; Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn quý hiếm; Người đẹp Gia Lai Đinh Y Quyên đạt ngôi Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025...
Tin nhanh đầu ngày

+ Việt Nam ngăn ngừa 240 triệu tấn CO₂, khẳng định nỗ lực bảo vệ tầng ozone

+ Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn quý hiếm

+ Người đẹp Gia Lai Đinh Y Quyên đạt ngôi Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

+ Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”

+ Gia Lai đứng thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia

+ Phường Pleiku họp xét duyệt thực lực, chính trị đối với 4.152 công dân trong độ tuổi nhập ngũ

11:56

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá cà phê và hồ tiêu neo cao ổn định trong ngày 15-9

+ Vàng miếng giữ ổn định, vàng nhẫn giảm giá

+ Khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”

15:48

Sắc màu Việt: Lễ giỗ tưởng niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung

18:42

Sống khỏe: 4 dấu hiệu cho thấy cholesterol cao ở người trẻ

20:15

Thời tiết hôm nay: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi Gia Lai

