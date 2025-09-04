Danh mục
Gia Lai ngày mới 4-9: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Trong bản tin hôm nay, Chiến Thắng và Minh Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các bạn điểm lại những thông tin nổi bật cũng như truyền đi thật nhiều năng lượng tích cực vào buổi sáng đầu ngày. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc thật tích cực, hiệu quả nhé. 
Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

+ Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng

+ Gia Lai được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Công an tháng 8-2025

+ Cảnh sát Giao thông Gia Lai được khen về thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ A80

+ Đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

+ Hơn 60 chuyên gia, nghiên cứu sinh tham dự Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 4”

10:53

Nhịp sống hôm nay:

+ Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội

+ Giá vàng trong nước lên mức 133,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng

+ Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19

14:47

Sắc màu Việt: Rộc Tưng-Gò Đá, Đá cũ An Khê hướng đến di sản thế giới

17:07

Thời tiết hôm nay

18:46

Sống khỏe: Cách làm thế nào để ăn trái cây giúp giảm cân hiệu quả

