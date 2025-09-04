Gia Lai ngày mới 4-9: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
+ Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng
+ Gia Lai được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Công an tháng 8-2025
+ Cảnh sát Giao thông Gia Lai được khen về thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ A80
+ Đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9
+ Hơn 60 chuyên gia, nghiên cứu sinh tham dự Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 4”
Nhịp sống hôm nay:
+ Đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội
+ Giá vàng trong nước lên mức 133,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng
+ Ghi nhận thêm 415 trường hợp mắc Covid-19
Sắc màu Việt: Rộc Tưng-Gò Đá, Đá cũ An Khê hướng đến di sản thế giới
Thời tiết hôm nay
Sống khỏe: Cách làm thế nào để ăn trái cây giúp giảm cân hiệu quả