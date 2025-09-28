Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)- Thời điểm này, các đơn vị trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị cho Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên. Không chỉ thể hiện tài năng, đây còn là cách giới trẻ chung tay gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.