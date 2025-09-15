Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học từ ngày 15-9

MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG

(GLO)- Từ hôm nay (15-9), các đơn vị hàng không hướng dẫn toàn bộ người dân sử dụng sinh trắc học tại căn cước hoặc VNeID để làm thủ tục check in, qua cửa kiểm soát an ninh trên các chuyến bay nội địa.

Tin nhanh đầu ngày:

- Từ hôm nay (15-9), 2 xe buýt điện đi vào hoạt động ở khu vực Đông Gia Lai

- Điều chỉnh khu vực bảo vệ Di tích quốc gia Plei Ơi

- Tiếp tục triển khai phi dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam

- Tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

- Trường hợp đầu tiên ở Gia Lai bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”

09:17

Nhịp sống hôm nay: Làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học từ ngày 15-9

12:22

Câu chuyện thể thao: Social pickleball hút người chơi phố núi

15:06

Sống khỏe: Bí quyết giữ dáng và tăng đề kháng mỗi ngày với nước gừng, tỏi

17:27

Thời tiết hôm nay

