Làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học từ ngày 15-9

(GLO)- Từ hôm nay (15-9), các đơn vị hàng không hướng dẫn toàn bộ người dân sử dụng sinh trắc học tại căn cước hoặc VNeID để làm thủ tục check in, qua cửa kiểm soát an ninh trên các chuyến bay nội địa.