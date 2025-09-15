Tin nhanh đầu ngày:
- Từ hôm nay (15-9), 2 xe buýt điện đi vào hoạt động ở khu vực Đông Gia Lai
- Điều chỉnh khu vực bảo vệ Di tích quốc gia Plei Ơi
- Tiếp tục triển khai phi dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật nhiễm chất độc da cam
- Tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn
- Trường hợp đầu tiên ở Gia Lai bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”
Nhịp sống hôm nay: Làm thủ tục bay nội địa bằng VNeID và sinh trắc học từ ngày 15-9
Câu chuyện thể thao: Social pickleball hút người chơi phố núi
Sống khỏe: Bí quyết giữ dáng và tăng đề kháng mỗi ngày với nước gừng, tỏi
Thời tiết hôm nay