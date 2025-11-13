Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đề nghị chặn đăng kiểm 2.553 ô tô chưa nộp phạt

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Các doanh nghiệp cần xác định dư địa phát triển để tăng trưởng 2 con số; Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2025; Công an tỉnh Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.553 ô tô chưa nộp phạt; Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh...
01:56

Tin nhanh đầu ngày:

+ Các doanh nghiệp cần xác định dư địa phát triển để tăng trưởng 2 con số

+ Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Vietnam Foodexpo 2025

+ Biểu dương 13 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Chữ thập đỏ

+ 3 tác giả Gia Lai đạt giải cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

+ Công an tỉnh Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.553 ô tô chưa nộp phạt

12:07

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

+ Bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14:50

Sắc màu Việt: Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia 2 tiết mục

16:44

Sống khỏe: Những rủi ro sức khỏe khi bạn ăn trứng quá nhiều

19:23

Thời tiết hôm nay: Bão số 14 đổi hướng, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ

