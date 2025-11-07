Tin nhanh đầu ngày:
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra
- Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai
- Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm
- Sập cầu Kliếc tại Pờ Tó, đường Trường Sơn Đông tê liệt
- Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đèo Tô Na
Nhịp sống hôm nay: Nhiều người dân kêu cứu trong đêm vì bão số 13 tàn phá
Sống khỏe mỗi ngày: Những việc nên và cần làm sau khi bão đi qua
Thời tiết hôm nay:
- Bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
- Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất