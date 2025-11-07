Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 13, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.
Tin nhanh đầu ngày:

- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

- Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai

- Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

- Sập cầu Kliếc tại Pờ Tó, đường Trường Sơn Đông tê liệt

- Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đèo Tô Na

08:01

Nhịp sống hôm nay: Nhiều người dân kêu cứu trong đêm vì bão số 13 tàn phá

12:07

Sống khỏe mỗi ngày: Những việc nên và cần làm sau khi bão đi qua

13:46

Thời tiết hôm nay:

- Bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới

- Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

null