Tin nhanh đầu ngày:
+ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên
+ Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ
+ Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới
+ Người lao động có thể nhận tối đa gần 320 triệu đồng tiền trợ cấp thất nghiệp từ năm 202
Nhịp sống hôm nay:
+ Chung kết hội thi về bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2025-2026
+ Góp ý đề án xây dựng làng Ơp thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn
Sắc màu Việt: Giữ hồn nghề làm bánh truyền thống trên đất vua Tây Sơn
Sống khỏe: 12 loại rau củ nên ăn thường xuyên để sống khỏe và kéo dài tuổi thọ
Thời tiết hôm nay: Đêm 13 và sáng ngày 14-11, vùng biển tỉnh Gia Lai gió Đông Bắc mạnh cấp 6