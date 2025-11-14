Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên; Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ; Chung kết hội thi về bảo vệ môi trường cấp tỉnh...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:04

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên

+ Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

+ Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

+ Người lao động có thể nhận tối đa gần 320 triệu đồng tiền trợ cấp thất nghiệp từ năm 202

10:47

Nhịp sống hôm nay:

+ Chung kết hội thi về bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2025-2026

+ Góp ý đề án xây dựng làng Ơp thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

14:02

Sắc màu Việt: Giữ hồn nghề làm bánh truyền thống trên đất vua Tây Sơn

17:11

Sống khỏe: 12 loại rau củ nên ăn thường xuyên để sống khỏe và kéo dài tuổi thọ

18:41

Thời tiết hôm nay: Đêm 13 và sáng ngày 14-11, vùng biển tỉnh Gia Lai gió Đông Bắc mạnh cấp 6

null