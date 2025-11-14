02:04

Tin nhanh đầu ngày:

+ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Thắng Kiên

+ Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

+ Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kiên định, bản lĩnh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

+ Người lao động có thể nhận tối đa gần 320 triệu đồng tiền trợ cấp thất nghiệp từ năm 202