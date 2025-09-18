Tin nhanh đầu ngày
+ Việt Nam tiếp tục thuộc top 50 quốc gia có chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất
+ Bộ đội Biên phòng Gia Lai gặp mặt biểu dương 13 cán bộ, chiến sĩ tham gia A80
+ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình hỗ trợ 24 triệu đồng mua sách giáo khoa tặng học sinh nghèo xã Ia Rbol
+ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi
+ Tập huấn Đề án 01 cho cán bộ, hội viên phụ nữ
+ Tài xế xe giường nằm bị phạt vì chạy vào đường cấm, lại là nhà xe Tân Quang Dũng
Nhịp sống hôm nay
+ 150 cựu chiến binh được tặng vé xem phim “Mưa đỏ”
+ Giá cà phê tăng trung bình 2.700 đồng/kg
+ Vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng trong ngày 17-9
Sắc màu Việt: “Bom núi lửa" Chư Đang Ya Gia Lai: Dấu ấn triệu năm kỳ thú của thiên nhiên
Sống khỏe: Lợi ích của 1 muỗng tỏi ngâm mật ong mỗi ngày
Thời tiết hôm nay