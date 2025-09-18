“Bom núi lửa" Chư Đang Ya Gia Lai: Dấu ấn triệu năm kỳ thú của thiên nhiên

(GLO)- Từ hàng triệu năm trước, núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) phun trào, những khối dung nham bắn lên cao rồi rơi xuống, nguội dần và kết tụ thành đá với muôn hình vạn trạng. Giới khoa học gọi đó là “bom núi lửa”-một hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.