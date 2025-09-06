Gia Lai ngày mới 6-9: Mất gần 870 triệu đồng từ chiêu lừa làm nhiệm vụ để nhận quà

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu; Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chào đón 500 tân sinh viên; Mất gần 870 triệu đồng từ chiêu lừa làm nhiệm vụ để nhận quà...