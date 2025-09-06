Gia Lai ngày mới 6-9: Mất gần 870 triệu đồng từ chiêu lừa làm nhiệm vụ để nhận quà

Tin nhanh đầu ngày
+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu
+ Gia Lai có khoảng 66.900 hộ kinh doanh đang hoạt động
+ Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn chào đón 500 tân sinh viên
+Mất gần 870 triệu đồng từ chiêu lừa làm nhiệm vụ để nhận quà
+Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu
Nhịp sống hôm nay
+ Giá cà phê đảo chiều tăng nhẹ, hồ tiêu giảm 1.000-2.000 đồng/kg
+ Tiếp tục lập đỉnh mới, vàng trong nước neo ở mức 134,4 triệu đồng/lượng
+ Cảnh sát Giao thông tuyên truyền an toàn giao thông, trao quà cho học sinh
Sắc màu Việt: Di tích Trường Lũy Bình Định
Sống khỏe: Bí quyết giữ dáng và tăng đề kháng mỗi ngày với nước gừng, tỏi và chanh
Thời tiết hôm nay