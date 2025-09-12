Thanh toán lương cho các đơn vị ở xã, phường trước ngày 15-9

(GLO)- Trước tình trạng hàng trăm đơn vị thuộc cấp xã chưa mở tài khoản và chi lương, Kho bạc Nhà nước đã ra công điện khẩn, yêu cầu toàn hệ thống phối hợp xử lý dứt điểm, hoàn tất thanh toán trước ngày 15-9 để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở.