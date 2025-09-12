Tin nhanh đầu ngày:
- UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số
- Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22
- Phường Hội Phú diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ
- Câu lạc bộ Quy Nhơn United sẽ chạm trán Đại học Văn Hiến
- Bảo vệ khách sạn Ngọc Sê “cắt phế” 25-30% số tiền của gái bán dâm
- Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù
Nhịp sống hôm nay:
- Kho bạc Nhà nước ra công điện khẩn yêu cầu hoàn tất thanh toán lương cho các đơn vị ở xã, phường trước ngày 15-9
- Xăng giảm nhẹ, mặt hàng dầu tăng giá
Sống khỏe: Hạ huyết áp bằng trái cây-phương pháp an toàn và lành mạnh
Thời tiết hôm nay