Thanh toán lương cho các đơn vị ở xã, phường trước ngày 15-9

Thanh toán lương cho các đơn vị ở xã, phường trước ngày 15-9

MỘC TRÀ MỘC TRÀ CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Trước tình trạng hàng trăm đơn vị thuộc cấp xã chưa mở tài khoản và chi lương, Kho bạc Nhà nước đã ra công điện khẩn, yêu cầu toàn hệ thống phối hợp xử lý dứt điểm, hoàn tất thanh toán trước ngày 15-9 để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Tin nhanh đầu ngày:

- UBND tỉnh Gia Lai và Viettel ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

- Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22

- Phường Hội Phú diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

- Câu lạc bộ Quy Nhơn United sẽ chạm trán Đại học Văn Hiến

- Bảo vệ khách sạn Ngọc Sê “cắt phế” 25-30% số tiền của gái bán dâm

- Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù

10:33

Nhịp sống hôm nay:

- Kho bạc Nhà nước ra công điện khẩn yêu cầu hoàn tất thanh toán lương cho các đơn vị ở xã, phường trước ngày 15-9

- Xăng giảm nhẹ, mặt hàng dầu tăng giá

13:53

Sống khỏe: Hạ huyết áp bằng trái cây-phương pháp an toàn và lành mạnh

15:39

Thời tiết hôm nay

