Tin nhanh đầu ngày:
- Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
- Gia Lai sẽ chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030
- Hoàn thành công trình xây dựng 18 trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai
- Từ ngày 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí
- Đánh con riêng của “vợ hờ” chấn thương sọ não, lãnh án 9 năm tù
Nhịp sống hôm nay:
- Thị trường cà phê và hồ tiêu nội địa có sự biến động tăng, giảm trái chiều
- Giá vàng trong nước chứng kiến phiên "lao dốc"
Câu chuyện thể thao: Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên
Sắc màu Việt: Khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - “Di sản kép” ở Gia Lai
Thời tiết hôm nay