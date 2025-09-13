- Từ ngày 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

(GLO)- Từ ngày 1-10 tới đây, chủ phương tiện ô tô nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng. Điều này được quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.