Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Từ ngày 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Từ ngày 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Từ ngày 1-10 tới đây, chủ phương tiện ô tô nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng. Điều này được quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:35

Tin nhanh đầu ngày:

- Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

- Gia Lai sẽ chuyển đổi 38.500 ha cây trồng kém hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030

- Hoàn thành công trình xây dựng 18 trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai

- Từ ngày 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

- Đánh con riêng của “vợ hờ” chấn thương sọ não, lãnh án 9 năm tù

09:15

Nhịp sống hôm nay:

- Thị trường cà phê và hồ tiêu nội địa có sự biến động tăng, giảm trái chiều

- Giá vàng trong nước chứng kiến phiên "lao dốc"

10:38

Câu chuyện thể thao: Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

13:56

Sắc màu Việt: Khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - “Di sản kép” ở Gia Lai

17:20

Thời tiết hôm nay

null