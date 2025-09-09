Gia Lai ngày mới 9-9: Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và mở ra cơ hội hợp tác mới cho tỉnh.