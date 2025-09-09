Danh mục
Gia Lai ngày mới 9-9: Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Gia Lai ngày mới 9-9: Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và mở ra cơ hội hợp tác mới cho tỉnh.
Tin nhanh đầu ngày:

- Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Quân lực

- Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

- Ra mắt mô hình “Tổ đoàn viên xung kích đảm bảo an ninh trật tự” tại Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo

- Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 kịp thời cứu người dân mắc kẹt giữa sông Ba

- Xử phạt tài xế xe giường nằm Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê

09:14

Nhịp sống hôm nay: Hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn nhân ngày đôi 9-9 và bí quyết "săn sale" thông minh

16:04

Sống khỏe: Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc từ thịt cóc

18:29

Thời tiết hôm nay: Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

