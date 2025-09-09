Gia Lai ngày mới 9-9: Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Tin nhanh đầu ngày:
- Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Quân lực
- Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai
- Ra mắt mô hình “Tổ đoàn viên xung kích đảm bảo an ninh trật tự” tại Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
- Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 kịp thời cứu người dân mắc kẹt giữa sông Ba
- Xử phạt tài xế xe giường nằm Chín Nghĩa vượt ẩu trên đèo An Khê
Nhịp sống hôm nay: Hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn nhân ngày đôi 9-9 và bí quyết "săn sale" thông minh
Sống khỏe: Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc từ thịt cóc
Thời tiết hôm nay: Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới