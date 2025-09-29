- Quỹ học bổng quốc gia sẽ được thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

(GLO)- Quỹ học bổng Quốc gia được thành lập nhằm tạo ra một cơ chế tài chính linh hoạt, bổ sung ngân sách nhà nước để tài trợ cho các ý tưởng, dự án đổi mới, đột phá mà cơ chế ngân sách truyền thống khó đáp ứng kịp thời và hiệu quả. Quỹ học bổng quốc gia trực thuộc Bộ GD&ĐT.