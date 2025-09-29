Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Quỹ học bổng quốc gia sẽ được thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quỹ học bổng quốc gia sẽ được thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Quỹ học bổng Quốc gia được thành lập nhằm tạo ra một cơ chế tài chính linh hoạt, bổ sung ngân sách nhà nước để tài trợ cho các ý tưởng, dự án đổi mới, đột phá mà cơ chế ngân sách truyền thống khó đáp ứng kịp thời và hiệu quả. Quỹ học bổng quốc gia trực thuộc Bộ GD&ĐT.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:18

Tin nhanh đầu ngày:

- Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 30-9

- Quỹ học bổng quốc gia sẽ được thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn kỹ năng

- Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh cho người cao tuổi xã Ia Grai

- Người dân mua lại, giao nộp động vật quý hiếm

- Điều tra, xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp xe máy

09:53

Nhịp sống hôm nay: Vợ chồng đồng lòng hiến máu cứu người

13:15

Sống khỏe mỗi ngày: Những thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ

16:44

Thời tiết hôm nay: Bão số 10 (Bualoi) di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng

null