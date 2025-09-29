Tin nhanh đầu ngày:
- Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tối 30-9
- Quỹ học bổng quốc gia sẽ được thành lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn kỹ năng
- Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh cho người cao tuổi xã Ia Grai
- Người dân mua lại, giao nộp động vật quý hiếm
- Điều tra, xử lý nhóm thiếu niên trộm cắp xe máy
Nhịp sống hôm nay: Vợ chồng đồng lòng hiến máu cứu người
Sống khỏe mỗi ngày: Những thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ
Thời tiết hôm nay: Bão số 10 (Bualoi) di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng