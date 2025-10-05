Tin nhanh đầu ngày
+ Lan tỏa thông tin tích cực, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
+ Gia Lai có 2 tập thể, cá nhân điển hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tôn vinh
+ Cả nước ghi nhận 54.000 ca tay chân miệng, xu hướng gia tăng
+ Ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây"
+ Tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Nhịp sống hôm nay
+ Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu
+ Cuối tuần, giá vàng lập đỉnh với 138,6 triệu đồng/lượng
Câu chuyện thể thao: Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku
Sống khỏe: Những người không nên uống nước dừa thường xuyên
Thời tiết hôm nay: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh do hoàn lưu bão rộng.