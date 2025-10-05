Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lan tỏa thông tin tích cực, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Lan tỏa thông tin tích cực, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống; Ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây"; Tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
Tin nhanh đầu ngày

+ Lan tỏa thông tin tích cực, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

+ Gia Lai có 2 tập thể, cá nhân điển hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tôn vinh

+ Cả nước ghi nhận 54.000 ca tay chân miệng, xu hướng gia tăng

+ Ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Ngô Mây"

+ Tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ

11:42

Nhịp sống hôm nay

+ Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu

+ Cuối tuần, giá vàng lập đỉnh với 138,6 triệu đồng/lượng

14:35

Câu chuyện thể thao: Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku

18:24

Sống khỏe: Những người không nên uống nước dừa thường xuyên

19:33

Thời tiết hôm nay: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh do hoàn lưu bão rộng.

