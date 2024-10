(GLO)- Sau một thời gian hoạt động, câu lạc bộ (CLB) “Cặp hộ 4 tốt” do Công ty 715 (Binh đoàn 15) thành lập đã mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.