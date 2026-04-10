Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

NHẬT LINH
(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Theo hồ sơ, trước đó Thảo bị Tòa án nhân dân huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xử phạt 2 năm tù về tội “Đe dọa giết người”. Đến tháng 7-2025, đối tượng tiếp tục tái phạm và bị Tòa án nhân dân Khu vực 2 (tỉnh Gia Lai) tuyên phạt tổng cộng 54 tháng tù giam về 2 tội “Đe dọa giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Công an áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam. Ảnh: ĐVCC

Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật và được thông báo thi hành, song Thảo không có mặt tại cơ quan Công an theo thời hạn quy định, có biểu hiện trốn tránh việc chấp hành án.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) đã phối hợp xác minh nơi cư trú, rà soát di biến động của đối tượng. Xác định đối tượng vẫn có mặt tại địa phương nhưng không chấp hành án, Tổ công tác đã triển khai biện pháp áp giải theo đúng quy định.

Việc áp giải được thực hiện an toàn, đúng quy trình. Đối tượng đã được bàn giao cho cơ sở giam giữ để chấp hành án, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Văn Mốm.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn thi hành án phạt tù

(GLO)- Đêm 11-9, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trần Thị Kỷ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) bắt giữ Huỳnh Văn Mốm (SN 1995, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), là đối tượng trốn thi hành bản án hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

