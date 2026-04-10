Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Theo hồ sơ, trước đó Thảo bị Tòa án nhân dân huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xử phạt 2 năm tù về tội “Đe dọa giết người”. Đến tháng 7-2025, đối tượng tiếp tục tái phạm và bị Tòa án nhân dân Khu vực 2 (tỉnh Gia Lai) tuyên phạt tổng cộng 54 tháng tù giam về 2 tội “Đe dọa giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Công an áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam. Ảnh: ĐVCC

Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật và được thông báo thi hành, song Thảo không có mặt tại cơ quan Công an theo thời hạn quy định, có biểu hiện trốn tránh việc chấp hành án.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) đã phối hợp xác minh nơi cư trú, rà soát di biến động của đối tượng. Xác định đối tượng vẫn có mặt tại địa phương nhưng không chấp hành án, Tổ công tác đã triển khai biện pháp áp giải theo đúng quy định.

Việc áp giải được thực hiện an toàn, đúng quy trình. Đối tượng đã được bàn giao cho cơ sở giam giữ để chấp hành án, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.