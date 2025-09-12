Danh mục
Vào TP. Hồ Chí Minh bắt đối tượng trốn thi hành án phạt tù

MINH NGỌC
(GLO)- Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Bị án Nguyễn Thị Chu (SN 1974, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), đối tượng trốn chấp hành án phạt tù đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh.

doi-tuong-bi-bat-o-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định bắt giữ bị án Nguyễn Thị Chu. Ảnh: ĐVCC

Ngày 16-9-2024, bị cáo Nguyễn Thị Chu đã bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phù Mỹ (thuộc tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập) tuyên án 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo Điều 228 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 9-1-2025, TAND tỉnh Bình Định (trước khi sáp nhập) đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Chu. Trên cơ sở đó, TAND huyện Phù Mỹ đã ra quyết định về việc thi hành án phạt tù đối với bị cáo trong vụ án. Tuy nhiên, quá thời hạn chấp hành, bị án Nguyễn Thị Chu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11-8-2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai kiến nghị Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với bị án Nguyễn Thị Chu để chấp hành hình phạt tù.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã tích cực truy tìm thông tin về Nguyễn Thị Chu, đến đầu tháng 9-2025 xác định Chu đang ở tại TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cử tổ công tác lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để truy bắt. Đến 10 giờ 5 phút ngày 10-9, các cán bộ chiến sĩ đã bắt được Nguyễn Thị Chu, khi bị án đang lẩn trốn tại số nhà 42 đường Nguyễn Quang Bích, phường Tân Bình.

Ngày 11-9, đơn vị bắt đầu di lý đối tượng Chu về Phân trại tạm giam khu vực Phù Mỹ (thuộc Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Gia Lai) để thực thi bản án theo quy định của pháp luật.

