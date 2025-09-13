Gia Lai: Bắt đối tượng trốn thi hành án phạt tù

(GLO)- Đêm 11-9, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trần Thị Kỷ (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) bắt giữ Huỳnh Văn Mốm (SN 1995, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), là đối tượng trốn thi hành bản án hình sự.

Ngày 19-3-2025, Huỳnh Văn Mốm bị Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn tuyên phạt 3 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Thời điểm đó, đối tượng được cho tại ngoại để phục vụ điều tra, xử lý.

Đến ngày 22-4-2025, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn ra Quyết định số 202/2025 QĐ-CA về việc thi hành án phạt tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Mốm, yêu cầu trong thời hạn 7 ngày Mốm phải có mặt tại Cơ quan Thi hành án hình sự (Công an tỉnh) để chấp hành án.

Đối tượng Huỳnh Văn Mốm. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tuy nhiên, Huỳnh Văn Mốm không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương. Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn gửi công văn đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự (Công an tỉnh) ra quyết định truy nã đối với người bị kết án nhưng vắng mặt tại địa phương.