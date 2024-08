Gia Lai: Ẩn họa từ những tuyến đường ngang dân sinh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ

Chiều 20-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Rơ Ô Nam (SN 1999, trú tại thôn Plei Mun Mak, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) về hành vi cướp tài sản.

Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 1.038 bị can về nhiều tội danh, thu giữ hơn 323kg ma túy, số tiền giao dịch hơn 28.000 tỷ đồng.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc điều tra, triệt phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rất tinh vi và xảo quyệt. Bước đầu, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng đều ở Ninh Bình.

(GLO)- Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị xã An Khê đấu tranh, triệt phá 59 vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thị xã cửa ngõ ở phía Đông của tỉnh.