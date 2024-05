Gia Lai: 200 đại biểu chức sắc tôn giáo nghe phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

(GLO)- Ngày 10-5, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt kẻ dùng tuýp sắt vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ, khiến 1 người tử vong; chuyển hồ sơ, xử lý về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.

(GLO)- Ngày 9-5, UBND xã Ia Kreng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Camera an ninh”.

(GLO)- Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1990, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.