Các tôn giáo ở Phú Thiện cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 8-3, Công an huyện Phú Thiện và đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tin liên quan Phú Thiện: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Dự lễ ký kết có Thượng tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện, đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn; cùng dự có thành viên Ban An toàn giao thông huyện, lãnh đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện và Chỉ huy Công an cấp xã.

Trên địa bàn huyện Phú Thiện hiện có các tổ chức tôn giáo được phép hoạt động như: Hội thánh Tin lành truyền giáo cơ đốc Ia Hiao; Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) Ia Sol; Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam) So ma Hang; Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam) Plei A Thai.

Thời gian qua, các chức sắc tôn giáo đã tích cực giáo dục, vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ quy định của pháp luật và tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo quy chế phối hợp, Công an huyện và các tổ chức tôn giáo sẽ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phòng ngừa, giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Cùng với đó, các bên phối hợp đẩy mạnh việc giáo dục, lan tỏa thói quen ứng xử văn hóa, văn minh; tham gia giao thông một cách an toàn trong cộng đồng giáo dân và các tầng lớp nhân dân… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.