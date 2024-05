Gia Lai: 120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 28 đến 31-5), học viên được nghe báo cáo viên thông tin các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Đồng thời, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên.

Cùng với đó, học viên còn được phổ biến các nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-nhấn mạnh: Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh cho các học viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm, tự giác của mỗi người thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Sau khi học tập, trên từng vị trí công tác của mình, từng học viên vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng và an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.