Gắn phản quang xe công nông cho người dân làng Ốp

(GLO)- Ngày 26-5, Ban An toàn giao thông phường Hoa Lư (TP. Pleiku) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp gắn phản quang xe công nông cho người dân tại làng Ốp.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã phát phóng sự tài liệu tuyên truyền về nội dung: Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; hậu quả của tai nạn giao thông đến tài sản và tính mạng của người dân; hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đặc biệt, buổi tuyên truyền đã nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn khi điều khiển máy cày, xe công nông khi không có đèn xe, lưu thông trong thời điểm ánh sáng không đảm bảo; những lưu ý về điều kiện kỹ thuật, chở người trên thùng xe và tình trạng xe công nông lưu thông trên quốc lộ.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Ban An toàn giao thông phường đã ký cam kết với các hộ dân chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tiến hành gắn đề can phản quang phía trước và sau gần 50 xe công nông của người dân làng Ốp nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện, giúp người đi đường dễ dàng nhận biết từ xa để chủ động điều chỉnh tốc độ, hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn.