Dán phản quang trên xe công nông để phòng ngừa tai nạn giao thông

Anh Thuêm (làng Adơk Kông, xã Adơk, huyện Đak Đoa) cho biết: Khi mua xe công nông, anh đã tiến hành dán phản quang trên xe. Trải qua thời gian, các lớp keo, biển phản quang trên xe bị bong tróc, dần mất tác dụng. Ý thức được việc đảm bảo an toàn giao thông, vừa qua, anh đã dán lại phản quang tại các vị trí phù hợp trên xe công nông.

“Người dân địa phương chủ yếu sử dụng xe công nông để vận chuyển hàng hóa, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tôi thấy việc dán phản quang giúp mọi người dễ nhận ra xe công nông khi lưu thông hoặc cả lúc đậu đỗ trên đường, nhất là buổi tối để hạn chế va chạm giao thông xảy ra”-anh Thuêm bày tỏ.

Đại úy Lê Văn Quyết-Phó Trưởng Công an xã Adơk-cho hay: Toàn xã có 381 xe công nông và đều đã được dán phản quang. Cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đơn vị tiến hành rà soát, cập nhật số lượng xe công nông trên địa bàn để dán phản quang. Mặt khác, đơn vị tuyên truyền cho các cơ sở sửa chữa xe công nông trên địa bàn hướng dẫn người dân chủ động lắp đặt, dán phản quang trên loại xe này khi họ đến sửa chữa. “Việc dán phản quang trên xe công nông được người dân địa phương đồng thuận, ủng hộ. Nhiều trường hợp chủ xe công nông tự dán phản quang mà không cần Công an xã hỗ trợ”-Đại úy Quyết cho biết thêm.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đak Đoa có hơn 6.000 xe công nông, tập trung chủ yếu tại các xã: Glar, Ia Băng, Nam Yang… Thời điểm này, Công an huyện đang triển khai đợt dán phản quang trên xe công nông của người dân. Riêng lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự được trang bị cuộn phản quang để trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện xe công nông lưu thông chưa dán thì tiến hành dán tại chỗ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa) cho hay: “Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, cập nhật tất cả các loại phương tiện và đánh số thứ tự theo từng địa phương, từng hộ dân để theo dõi, quản lý. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tiến hành dán phản quang cho hơn 2.000 xe công nông và phấn đấu cuối năm 2024 sẽ dán hết số xe còn lại”.

Cũng theo Thiếu tá Vinh, cùng với việc dán phản quang, Công an huyện tuyên truyền, vận động người điều khiển xe công nông chấp hành nghiêm các quy định như: lắp đặt đèn chiếu sáng, gắn gương chiếu hậu, nghiêm cấm chở người trên thùng xe; không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe và không lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực nội thị. Đồng thời, vận động người dân khi đi làm bằng xe công nông phải trở về nhà trước 17 giờ.

Trong khi đó, Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) thông tin: Toàn huyện có 1.000 xe công nông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hỗ trợ dán phản quang cho 300 xe công nông. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cũng tổ chức dán phản quang cho xe công nông của người dân các xã dọc tuyến quốc lộ 14 do đơn vị này phụ trách. “Việc dán phản quang trên xe công nông được đơn vị triển khai từ lâu. Tuy nhiên, do sử dụng lâu ngày nên biển phản quang bị rơi rớt, hư hỏng. Vì vậy, đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn người dân và tổ chức dán lại. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí từ UBND huyện để tiếp tục hỗ trợ người dân dán biển phản quang trên xe công nông. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe công nông”-Trung tá Dung cho biết.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 37.000 xe công nông, máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp. Hầu hết loại phương tiện giao thông này chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Trong quý I-2024, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương đã triển khai tuyên truyền trực tiếp 1.709 lượt với hơn 145.792 lượt người tham gia. Trong đó, lực lượng Công an đã tuyên truyền trực tiếp các quy định về quản lý, sử dụng xe công nông, xe độ chế, nhắc nhở 1.503 trường hợp và lắp đặt 778 biển phản quang trên xe công nông.