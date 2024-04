Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 nữ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm chủ sở hữu xe ô tô BKS 81D-002.35 vì liên quan đến vụ án giết người.

Công an cũng triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... và phong tỏa TK của 4 công ty.

(GLO)- Sáng 16-4, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc, xử lý nhóm thanh-thiếu niên vi phạm trong sử dụng, điều khiển phương tiện xe mô tô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn.