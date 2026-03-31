(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ dừng phát sóng kênh GTV trên vệ tinh Vinasat-1 kể từ 24 giờ ngày 31-3-2026.

Thông số kỹ thuật phát sóng trước khi dừng như sau: tần số thu 11472 MHz; tốc độ lấy mẫu symbol rate 23200 Ms/s; phân cực H; kiểu điều chế 8PSK.

Trước đó, ngày 31-3-2022, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đã ký hợp đồng với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH một thành viên VTC (VTC Digital) về việc thuê dịch vụ truyền dẫn, phát sóng tín hiệu kênh truyền hình Gia Lai trên vệ tinh Vinasat-1 theo tiêu chuẩn độ nét cao (HD); thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 31-3-2026.

Hiện kênh truyền hình GTV vẫn tiếp tục phát sóng trên vệ tinh Vinasat-2 với các thông số: tần số thu 11088 MHz; tốc độ lấy mẫu symbol rate 28800 Ms/s; phân cực V; kiểu điều chế DVB-S2.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong và ngoài tỉnh biết để thuận tiện theo dõi.