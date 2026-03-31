Dừng phát sóng kênh GTV trên vệ tinh Vinasat-1 kể từ 24 giờ ngày 31-3

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ dừng phát sóng kênh GTV trên vệ tinh Vinasat-1 kể từ 24 giờ ngày 31-3-2026.

Thông số kỹ thuật phát sóng trước khi dừng như sau: tần số thu 11472 MHz; tốc độ lấy mẫu symbol rate 23200 Ms/s; phân cực H; kiểu điều chế 8PSK.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ dừng phát sóng kênh GTV trên vệ tinh Vinasat-1 kể từ 24 giờ ngày 31-3-2026. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 31-3-2022, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đã ký hợp đồng với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH một thành viên VTC (VTC Digital) về việc thuê dịch vụ truyền dẫn, phát sóng tín hiệu kênh truyền hình Gia Lai trên vệ tinh Vinasat-1 theo tiêu chuẩn độ nét cao (HD); thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 31-3-2026.

Hiện kênh truyền hình GTV vẫn tiếp tục phát sóng trên vệ tinh Vinasat-2 với các thông số: tần số thu 11088 MHz; tốc độ lấy mẫu symbol rate 28800 Ms/s; phân cực V; kiểu điều chế DVB-S2.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong và ngoài tỉnh biết để thuận tiện theo dõi.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

