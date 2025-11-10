“Lớp học không tường” - Chương trình mới sắp ra mắt của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

(GLO)- Nhằm lan tỏa mô hình giáo dục hiện đại và sáng tạo, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ ra mắt chương trình “Lớp học không tường”. Sản phẩm truyền thông mới này sẽ được đăng tải trên website baogialai.com.vn vào thứ Năm hằng tuần.

Chương trình sẽ chính thức "trình làng" từ ngày 13-11, hứa hẹn mang đến cho khán giả góc nhìn sinh động về giáo dục trải nghiệm, lấy học sinh làm trung tâm.

Không còn bảng đen, phấn trắng hay 4 bức tường khép kín, “Lớp học không tường” mở ra không gian học tập gắn liền với thiên nhiên, đời sống và cộng đồng.

Ở đó, học sinh được “học bằng trải nghiệm" từ sân chơi, bãi biển đến nông trại, xưởng gốm hay làng nghề truyền thống. Từ đó, các em hiểu hơn giá trị lao động, văn hóa và trách nhiệm với môi trường sống quanh mình.

Chương trình “Lớp học không tường” được Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xây dựng nhằm lan tỏa mô hình giáo dục hiện đại và sáng tạo, hướng tới mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học truyền thống.

Thông qua chương trình, khán giả có thể tiếp cận nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về mô hình học tập bổ ích, ý nghĩa ở các địa phương trong tỉnh.

Tham gia phối hợp sản xuất chương trình “Lớp học không tường”, cô giáo Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) nhận xét: “Đây là chương trình rất hay và ý nghĩa. Trẻ được khám phá thiên nhiên trực tiếp, phát triển kỹ năng hợp tác, tự tin và tinh thần đoàn kết. Mong rằng, qua chương trình, chúng ta có thể nhân rộng cho tất cả đơn vị trường học cùng triển khai thực hiện trong thời gian tới”.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều trường học xác định đổi mới sáng tạo là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trong nhiều hình thức tổ chức dạy và học, “Lớp học không tường” là phương pháp được một số nhà trường áp dụng hướng tới mục tiêu đưa việc học trở về với cuộc sống, nuôi dưỡng nhân cách từ trải nghiệm thực tế.

“Giá trị của kiến thức không nằm ở điểm số, mà ở khả năng kết nối với thế giới xung quanh. Các em học được tinh thần lao động, lòng biết ơn và ý thức bảo tồn di sản-đó mới là mục tiêu cốt lõi của giáo dục trải nghiệm”-cô Lục Triệu Diệu Hương-Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) khẳng định.

Ở chương trình “Lớp học không tường”, khán giả sẽ được “theo chân” giáo viên và học sinh đến với tiết học ngoài trời thú vị. Ở đó, giáo viên sẽ đóng vai trò đứng lớp, hướng dẫn; học sinh được chia nhóm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chủ đề và cùng gặp gỡ các chuyên gia, người dân địa phương…

Sau phần trao đổi, đặt câu hỏi, thực hành trải nghiệm, giáo viên và học sinh cùng ngồi lại thảo luận, chia sẻ cảm nhận về bài học; điểm lại kiến thức chính và gợi ý kiến thức mở rộng.

Bày tỏ niềm vui khi Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp sản xuất chương trình “Lớp học không tường” với nhà trường, ông Nguyễn Đức Vinh-Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) cho rằng: “Khi tham gia chương trình, giáo viên và học sinh không bị gò bó mà có thể thoải mái phát huy những khả năng, ưu điểm trong không gian học tập mới mẻ, gần gũi.

Cảm ơn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã xây dựng tổ chức sản xuất chương trình để giúp các cơ sở giáo dục có cách nhìn nhận, đánh giá đúng về phương pháp giảng dạy hiện nay”.

Chị Đặng Thị Thủy-phụ huynh một học sinh ở Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) hào hứng cho hay: “Các con khi tham gia chương trình về kể rất hào hứng, phụ huynh chúng tôi cũng rất phấn khởi. Chúng tôi đang rất mong chờ chương trình phát sóng để đón xem”.

“Lớp học không tường” không chỉ là chương trình truyền hình, mà là hành trình mở rộng không gian học tập-kết nối nhà trường, gia đình và xã hội.

Ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai-cho hay: “Với thông điệp gần gũi và nhân văn, chương trình “Lớp học không tường” mong muốn trở thành một không gian học tập mở-nơi tri thức được nuôi dưỡng và phát triển. Đây là cách chúng tôi góp phần đồng hành cùng giáo dục địa phương, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số”.

Chương trình “Lớp học không tường” sẽ được xuất bản định kỳ vào thứ Năm hằng tuần trên website baogialai.com.vn; đồng thời, đăng tải trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.