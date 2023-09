Đức Cơ: Tạm giam cán bộ địa chính xã Ia Pnôn

Lợi dụng nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, Võ Hoài Nam đã vay mượn tiền trên 4,3 tỷ đồng của 6 người với lý do để đáo hạn vay ngân hàng, sau đó Nam mang toàn bộ số tiền này đi đánh bạc và thua hết.

Ngày 13-9, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) đã phát đi thông báo cảnh báo về việc người “lạ” gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác,... để kích hoạt dùm.

Cựu thiếu tá công an huyện ở Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì 'móc nối' với người bên ngoài làm hồ sơ xe có dấu hiệu tẩy xóa để nhận hối lộ.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phan Thị Ngọc Hà (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Lê Vinh (SN 1990, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê), Võ Mạnh Nhất (SN 1978) và Vũ Thị Yến (SN 1987, cùng trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.