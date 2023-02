(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt, tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Ái (SN 1997, trú tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-3-2022, Ái đến cửa hàng điện thoại di động tại tổ 7 (phường An Phú, thị xã An Khê) để mua 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max với giá 23,5 triệu đồng. Tại đây, Ái trả trước 8 triệu đồng và vay 15,5 triệu đồng của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON với hình thức trả góp hàng tháng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ái sử dụng 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe cùng đề tên “Nguyễn Trọng Vũ” dán hình ảnh của Ái. Sau khi ký hợp đồng dưới tên “Nguyễn Trọng Vũ” và được Công ty Tài chính TNHH HD SAISON duyệt khoản vay, Ái nhận điện thoại di động từ cửa hàng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng thời, không nộp tiền gốc và lãi theo hợp đồng đã ký với Công ty.

Nhận đơn tố giác từ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến ngày 6-2-2023, Công an thị xã An Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Ái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-2-2023, Công an thị xã An Khê đã tiến hành xác minh và bắt giữ Ái khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hiện Công an thị xã An Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.