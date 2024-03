Theo đó, việc xếp hạng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu. Qua 14 năm thực hiện việc xếp hạng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) cho thấy, doanh nghiệp tư nhân vẫn dẫn đầu về mức tăng trưởng.

Dẫn đầu trong top 10 doanh nghiệp tăng trưởng năm 2024 là Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận. Kế đến là Công ty cổ phần chứng khoán HD; Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ IMEDIA... (xem bảng).

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kép trung bình của top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2019-2022 đạt 25,3%. Trong đó, khu vực tư nhân đạt 26,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 22,4% và khu vực nhà nước đạt 17,7% (xem bảng).

Có thể thấy, năm nay, khu vực tư nhân vẫn dẫn đầu và có mức tăng (+1,1%) so với giai đoạn trước. Trong khi đó, so với giai đoạn trước, ở khu vực nhà nước và FDI, tốc độ tăng trưởng doanh thu kép lại chưa có nhiều sự cải thiện. Tuy nhiên, Vietnam Report đánh giá, xét về số lượng doanh nghiệp, tỷ trọng doanh nghiệp nằm trong hai khu vực này lại có sự gia tăng lần lượt là 3,6% và 0,4% so với năm trước.