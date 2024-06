Cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng Người con gái tới nhà thăm bố mẹ, tá hỏa phát hiện cả hai đã tử vong bất thường, người bố nằm dưới đất, còn mẹ nằm trên giường.

Thiếu nữ 17 tuổi bị cậu ruột sát hại Khi vào nhà em trai ở huyện Đông Anh (Hà Nội) để tìm con gái 17 tuổi, người phụ nữ đã phát hiện nạn nhân tử vong.

Khởi tố cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam hành vi trốn thuế Ngày 23.6, Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can Phạm Văn Tam, 43 tuổi, ở Q.11, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế.

Công an TP. Pleiku tìm ông Trần Ba vì đi khỏi nơi cư trú sau vụ tai nạn giao thông (GLO)- Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT)-Công an TP. Pleiku thông báo tìm ông Trần Ba vì đi khỏi nơi cư trú sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Ngọc Thạch, thuộc tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku.

Coi chừng bị lừa khi mua tài khoản YouTube Premium, Netflix trên mạng Mặc dù các nền tảng đã cho phép đăng ký mua tài khoản trực tuyến nhưng nhiều người dùng vẫn tìm đến những hội nhóm trên mạng xã hội để mua nhằm tiết kiệm chi phí, mặc cho tiềm ẩn rủi ro.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO hơn 10 tỉ đồng Sáu đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá EURO với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 10 tỉ đồng ở Quảng Bình đã bị bắt giữ.

Bộ Công an cảnh báo hoạt động cá độ bóng đá mùa EURO 2024 Bộ Công an cho biết, giải đấu bóng đá châu Âu (EURO) 2024, diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ trên khắp thế giới.

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Bắt được đối tượng đập kính 9 xe ô tô Nghi can đập kính 9 xe ô tô phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông được xác định là Thái Văn Quang (sinh năm 2000, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Bắt đối tượng gây án rồi bỏ trốn sang Campuchia (GLO)- Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân (GLO)- Ngày 21-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2024 cho Hội thẩm nhân dân toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắt nữ bị can bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trang Anh bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng, do Công an tỉnh Nam Định triệt phá.

Bắt giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Đà Nẵng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố.

Tình tiết mới vụ cựu vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Do cần làm rõ về hành vi của bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, bị cáo buộc lừa đảo 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, Tòa đã trả hồ sơ điều tra lại.

Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an tại Gia Lai (GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.

Điện thoại bị kiểm soát, người đàn ông mất trắng 6,4 tỉ đồng Các đối tượng giả danh là công an, gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

