Cụ thể, bà N. bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lỗi, gồm: điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không mang giấy phép lái xe; không mang giấy đăng ký xe, quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5; điểm a, b khoản 3, điều 21 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, bà N. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 với thời hạn 23 tháng.

Trước đó, vào tối 29-2, Công an TP. Pleiku thực hiện công tác kiểm tra tại đường Phan Đình Phùng (đoạn trước số nhà 78 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) thì phát hiện bà N. điều khiển xe ô tô BKS 81A-323.33 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn của bà N. là 0,699 miligam/1 lít khí thở; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe.

Đến ngày 5-3, bà N. đến trụ sở Công an TP. Pleiku xuất trình 1 Giấy đăng ký xe ô tô BKS 81A-323.33 do ông N.T.P. làm chủ sở hữu và 1 Giấy phép lái xe số 641144779311 (hạng B2), do Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cấp ngày 10-9-2020, có giá trị đến ngày 10-9-2030.