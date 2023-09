(GLO)- Chiều 31-8, Công an TP. Pleiku phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy đối với lái xe trong khu vực bến xe, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, tại Bến xe Đức Long Gia Lai, lực lượng chức năng của Công an TP. Pleiku đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy đối với đội ngũ tài xế lái xe khách trước khi xuất bến thực hiện hành trình di chuyển của mình.

Qua kiểm tra nồng độ cồn 127 lái xe, test nhanh ma túy 77 tài xế trước khi điều khiển xe xuất bến, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 trường hợp tài xế lái xe vi phạm nồng độ cồn (không phát hiện trường hợp có kết quả dương tính đối với ma túy), đồng thời tiến hành tạm giữ 6 phương tiện xe ô tô và lập biên bản các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo kế hoạch đợt kiểm tra lần này là một trong những hoạt động của cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau kỳ nghĩ lễ Quốc khánh 2-9 của Công an TP. Pleiku, nhằm đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố được thuận tiện và an toàn trong quá trình di chuyển. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục, đột xuất, không thông báo trước cho lái xe và bến xe để tránh trường hợp nhà xe đề phòng từ trước. Theo đó, để được xuất bến, các lái xe tuyến cố định phải trải qua các bước kiểm tra về nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy.

Qua ghi nhận, việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế lái xe khách khi xuất bến rất được sự đồng tình ủng hộ của chính bản thân các tài xế, doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách và hành khách trên xe.