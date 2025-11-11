Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Nghĩa tình quân - dân

Những ngày này, 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Chia đang tất bật giúp 5 hộ dân làng Bía Ngó thu hoạch lúa rẫy. Hình ảnh người lính áo xanh hòa cùng nụ cười rạng rỡ của bà con trên những rẫy lúa vàng óng giữa triền đồi, tạo nên khung cảnh ấm áp tình quân - dân.

Ông Rơ Mah Byưih (làng Bía Ngó) xúc động nói: “Nhờ bộ đội giúp, gia đình tôi thu hoạch lúa nhanh hơn, giảm chi phí thuê nhân công. Tôi vui và biết ơn lắm!”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia thu hoạch lúa rẫy giúp dân trước mưa bão. Ảnh: ĐVCC
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia thu hoạch lúa rẫy giúp dân trước mưa bão. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong thời gian này, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, phân công 12 cán bộ, chiến sĩ giúp 6 hộ dân bị tốc mái do bão số 13 gây ra; trực tiếp tặng quà, hỗ trợ 5 gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bởi bão, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên. Hiện đơn vị đang thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” với 3 học sinh; duy trì chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, trực tiếp nuôi dưỡng em Rơ Mah Tú (làng Nú 2) tại Đội công tác địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn nhận đỡ đầu 2 hộ người già neo đơn, không nơi nương tựa theo mô hình “Dân vận khéo”. Em Rơ Mah Tú-học sinh lớp 6A Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chia)-chia sẻ: “Em xem các chú bộ đội như cha mẹ thứ hai. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này trở thành BĐBP để bảo vệ làng, bảo vệ biên giới”.

Thực hiện chủ trương “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình”, đơn vị đã phân công 19 đảng viên phụ trách 85 hộ dân và 10 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng. Các đảng viên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; tham mưu cho cấp ủy, chi bộ ban hành nghị quyết sát thực tiễn. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả rõ nét, giúp nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp gần 70 ngày công giúp dân xây dựng nhà ở, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn và hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó còn vận động cán bộ trích một ngày lương hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; phối hợp cùng địa phương xây dựng 2 căn nhà cho hộ đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí và ngày công quy đổi hơn 100 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Tiết học Biên cương” phối hợp với Trường THCS Lê Hồng Phong đầu năm 2025 đã để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn 90 thầy cô, học sinh được tham quan cột mốc biên giới, lắng nghe những câu chuyện về truyền thống BĐBP, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: ĐVCC
Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: ĐVCC

Luôn sâu sát cơ sở

Xã Ia Chia có 10 thôn, làng, trong đó đồng bào dân tộc Jrai chiếm gần 70% dân số. Địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, đời sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, với phương châm “Ở đâu có dân, ở đó có BĐBP”, nhiều năm qua, đơn vị luôn bám sát cơ sở theo nguyên tắc “3 bám, 4 cùng” với nhân dân. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Đinh Ơ Ring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chia-cho biết: “Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 7,146 km đường biên giới trên sông, tiếp giáp với Campuchia. Trên địa bàn quản lý, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên đơn vị luôn xác định giúp dân không chỉ là việc làm mang tính hỗ trợ mà còn là trách nhiệm gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực cùng bà con phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, để mỗi ngôi làng vùng biên thêm vững vàng, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.D

Đơn vị cũng chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trên địa bàn xã, 10 tổ tự quản ANTT và 1 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì nền nếp. Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, các tổ tự quản đã góp phần giữ vững ANTT, phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Nhiều năm liền, tình hình ANTT ở xã Ia Chia được giữ ổn định, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, người dân yên tâm lao động sản xuất. “Bà con trong xã luôn sát cánh cùng BĐBP trong công tác bảo vệ biên giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám nắm địa bàn, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”-Trung tá Đinh Ơ Ring nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null