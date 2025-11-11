Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Nghĩa tình quân - dân

Những ngày này, 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Chia đang tất bật giúp 5 hộ dân làng Bía Ngó thu hoạch lúa rẫy. Hình ảnh người lính áo xanh hòa cùng nụ cười rạng rỡ của bà con trên những rẫy lúa vàng óng giữa triền đồi, tạo nên khung cảnh ấm áp tình quân - dân.

Ông Rơ Mah Byưih (làng Bía Ngó) xúc động nói: “Nhờ bộ đội giúp, gia đình tôi thu hoạch lúa nhanh hơn, giảm chi phí thuê nhân công. Tôi vui và biết ơn lắm!”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia thu hoạch lúa rẫy giúp dân trước mưa bão. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong thời gian này, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, phân công 12 cán bộ, chiến sĩ giúp 6 hộ dân bị tốc mái do bão số 13 gây ra; trực tiếp tặng quà, hỗ trợ 5 gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bởi bão, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên. Hiện đơn vị đang thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” với 3 học sinh; duy trì chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, trực tiếp nuôi dưỡng em Rơ Mah Tú (làng Nú 2) tại Đội công tác địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn nhận đỡ đầu 2 hộ người già neo đơn, không nơi nương tựa theo mô hình “Dân vận khéo”. Em Rơ Mah Tú-học sinh lớp 6A Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chia)-chia sẻ: “Em xem các chú bộ đội như cha mẹ thứ hai. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này trở thành BĐBP để bảo vệ làng, bảo vệ biên giới”.

Thực hiện chủ trương “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình”, đơn vị đã phân công 19 đảng viên phụ trách 85 hộ dân và 10 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng. Các đảng viên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; tham mưu cho cấp ủy, chi bộ ban hành nghị quyết sát thực tiễn. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả rõ nét, giúp nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp gần 70 ngày công giúp dân xây dựng nhà ở, tổng dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn và hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó còn vận động cán bộ trích một ngày lương hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; phối hợp cùng địa phương xây dựng 2 căn nhà cho hộ đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí và ngày công quy đổi hơn 100 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Tiết học Biên cương” phối hợp với Trường THCS Lê Hồng Phong đầu năm 2025 đã để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn 90 thầy cô, học sinh được tham quan cột mốc biên giới, lắng nghe những câu chuyện về truyền thống BĐBP, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: ĐVCC

Luôn sâu sát cơ sở

Xã Ia Chia có 10 thôn, làng, trong đó đồng bào dân tộc Jrai chiếm gần 70% dân số. Địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, đời sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, với phương châm “Ở đâu có dân, ở đó có BĐBP”, nhiều năm qua, đơn vị luôn bám sát cơ sở theo nguyên tắc “3 bám, 4 cùng” với nhân dân. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Đinh Ơ Ring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chia-cho biết: “Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 7,146 km đường biên giới trên sông, tiếp giáp với Campuchia. Trên địa bàn quản lý, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên đơn vị luôn xác định giúp dân không chỉ là việc làm mang tính hỗ trợ mà còn là trách nhiệm gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực cùng bà con phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, để mỗi ngôi làng vùng biên thêm vững vàng, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.D

Đơn vị cũng chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trên địa bàn xã, 10 tổ tự quản ANTT và 1 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì nền nếp. Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, các tổ tự quản đã góp phần giữ vững ANTT, phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Nhiều năm liền, tình hình ANTT ở xã Ia Chia được giữ ổn định, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, người dân yên tâm lao động sản xuất. “Bà con trong xã luôn sát cánh cùng BĐBP trong công tác bảo vệ biên giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám nắm địa bàn, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”-Trung tá Đinh Ơ Ring nhấn mạnh.