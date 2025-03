Đăng thông tin sai sự thật về cơ quan thuế, 3 cá nhân bị phạt 15 triệu đồng

(GLO)- Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ vừa ra quyết định xử phạt 3 trường hợp tổng cộng 15 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội đối với cơ quan thuế.

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP. Hà Nội) đã tiến hành xác minh và mời các chủ tài khoản, gồm: L.T.L. (SN 1979, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), V.T.P.C. (SN 2002, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), N.T.H. (SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) đến làm việc.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm

Tại cơ quan Công an, các trường hợp nêu trên đã nhận thức được hành vi vi phạm đăng tải tin giả, tin sai sự thật về cơ quan thuế. Căn cứ Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân nêu trên, mỗi trường hợp là 5 triệu đồng. Các cá nhân cam kết không tái phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật.